OM eist 9 maanden tegen ex-topman KPMG

Volgens het OM is Van Everdingen verantwoordelijk voor het indienen van valse belastingaangiften bij de bouw van het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Dit gebeurde door de kosten van de inrichting van de 60.000 vierkante meter tellende kantoorkolos in mindering te brengen op de winst van het KPMG-dochterbedrijf dat het pand tien jaar geleden bouwde. Deze kosten hadden volgens het OM over de huurperiode van tien jaar uitgesmeerd moeten worden. Hierdoor liep de staatskas miljoenen euro’s aan inkomsten mis. Daarnaast heeft Van Everdingen meegewerkt aan vervalsing van een document waarmee projectontwikkelaar Meijer werd gecompenseerd.

Hoeksteen

Van groot belang acht het OM daarbij de positie die KPMG inneemt in de maatschappij. „Een accountantskantoor is een van de hoekstenen van de integriteit. Door met de bouw van hun kantoor fraude te plegen, heeft KPMG het in hem gestelde vertrouwen ernstig beschaamd.”

Van Everdingen stond aan roer van het bouwproject, stellen de aanklagers. „Zijn houding werd weliswaar niet gedreven door persoonlijk gewin, maar bestrijding van kosten. Hij bediende zich daarbij van strafbare feiten.”

Tegen projectontwikkelaar Fred Meijer eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. „Meijer is onderdeel geworden van dit strafproces door de houding van KPMG, maar is meegegaan in frauduleuze handelingen om persoonlijk financieel gewin”, zo stelt de officier van justitie. Tegen voormalig KPMG-directeur Pim Botterman eist het OM een werkstraf van 180 uur. „De heer Botterman was bevoegd in te grijpen, maar heeft deze verantwoordelijkheid miskend”, zo verweet de aanklager hem. Tegen de zakenpartner van Meijer eist het OM een werkstraf van 120 uur wegens witwassen van crimineel geld dat met de bouwdeal verdiend werd.