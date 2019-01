Minister wil in gesprek met dierenactivisten

De Tweede Kamer is vandaag in debat over het welzijn van dieren in veehouderijen. VVD en CDA willen dat minister Schouten harder gaat optreden tegen intimidatie en bedreigingen van boeren. De Partij voor de Dieren komt juist op voor de acties van dierenactivisten. Volgens tijdelijk partijleider Ouwehand gaat het om ’vreedzaam activisme’.

Minister Schouten probeert een middenweg te vinden in de discussie. De CU-bewindsvrouw noemt het debat over dierenwelzijn enerzijds nuttig. „Zo houden ze ons scherp, maar ik vind het minstens zo nuttig dat er elke dag mensen bezig zijn om ons voedsel te verzorgen”, zei Schouten. Anderzijds neemt ze afstand van de intimidaties: „We hebben platforms waar je in discussie kan. Daar ga je op zoek naar oplossingen. Niet door mensen te bedreigen, in te breken bij bedrijven en beelden te maken van situaties. Dat is op geen enkele manier te rechtvaardigen.”

De landbouwminister wil nu voor de zomer ’gesprekstafels’ in het land te organiseren om oplossingen te zoeken voor een beter dierenwelzijn. „Ik doe een oproep om daaraan deel te nemen.”