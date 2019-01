14 jaar cel en tbs voor chaletmoord

De 33-jarige hoofdverdachte Janet S. Ⓒ -

ARNHEM - De 33-jarige hoofdverdachte Janet S. is in hoger beroep veroordeeld tot veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor doodslag op zakenman Ton Kuijf. Het gerechtshof in Arnhem acht bewezen dat de vrouw de Amersfoorter op 13 maart 2014 met een bijl en mes om het leven bracht in een chalet in Ermelo.