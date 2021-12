17.562 nieuwe coronagevallen, laagste aantal in bijna maand tijd

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bericht dat het coronavirus 140.208 keer bij mensen is aangetroffen. Dat is 7 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste afname op weekbasis sinds 30 september, voor het begin van de huidige golf.

Gemiddeld komt het neer op 20.030 positieve tests per dag. Dat is het laagste niveau sinds 20 november, drie weken geleden.

Amsterdam telde 652 positieve tests, Rotterdam 630 en Den Haag 551. Daarna volgen Utrecht (459), Amersfoort (249) en Apeldoorn (247). Alleen op Ameland en Vlieland testte niemand positief.

Het aantal doden door het coronavirus blijft wel oplopen. In de afgelopen dag kreeg het RIVM 85 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn gestorven. Dat is het hoogste aantal sinds 23 februari. Onder de doden zijn acht inwoners van Maastricht. Verder hadden de gemeenten Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Berg en Dal elk vier meldingen van sterfgevallen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven.

In de afgelopen zeven dagen zijn 419 sterfgevallen gemeld, gemiddeld zo'n 60 per dag. Dat is het hoogste niveau sinds 18 februari.

Het totale aantal doden door het coronavirus stijgt vrijdag tot boven de 20.000. Sinds het begin van de epidemie, in februari vorig jaar, zijn minstens 20.004 mensen door toedoen van het virus overleden. Het werkelijke aantal ligt hoger.

Minder coronapatiënten op verpleegafdelingen

Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal verminderd. Het aantal patiënten op de intensive cares nam juist toe, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

In totaal houden nu 2783 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet, een daling van 47 patiënten ten opzichte van 24 uur eerder. Daarvan liggen er 2148 op de verpleegafdelingen, 56 patiënten minder dan donderdag. Afgelopen 24 uur werden 273 nieuwe coronapatiënten in de klinieken opgenomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten nam het totaal aantal door coronapatiënten bezette bedden toch af.

Op de ic’s liggen vrijdag 635 ernstig zieke mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er negen meer dan een etmaal geleden. Er werden 52 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, nam de bezetting op de ic’s minder snel toe.

Aantal omicron-gevallen in Nederland stijgt naar minstens 80

De omicronvariant van het coronavirus is inmiddels bij tachtig mensen in Nederland vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Afgelopen dinsdag stond de teller op 36 bevestigde gevallen. Tot aan zaterdag waren er twintig besmettingen bekend.