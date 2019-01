Tshisekedi nieuwe president Congo-Kinshasa

Félix Tshisekedi Ⓒ EPA

KINSHASA - De voormalige oppositieleider en winnaar van de verkiezingen Félix Tshisekedi is beëdigd als president van de Democratische Republiek Congo. Het is de eerste keer sinds het uitgestrekte land eind juni 1960 onafhankelijk werd van België, dat er een machtswisseling is op basis van democratische verkiezingen. Die zijn eind december gehouden.