Overleg over soepeler kinderpardon muurvast

Vandaag spraken de coalitiepartners opnieuw over de mogelijkheid om hier ’gewortelde’ asielkinderen vaker een verblijfsvergunning te verstrekken. „Maar voor mij is duidelijk wat er in het regeerakkoord staat en ik ga er vanuit dat andere partijen die afspraken ook respecteren”, zegt VVD-Kamerlid Azmani. Daarmee staat de VVD recht tegenover CDA, D66 en CU.

Ook het hete hangijzer, een tijdelijke uitzetstop voor sommige asielkinderen, is voor de VVD nog altijd onbespreekbaar. „Ook wat dat betreft is het regeerakkoord helder en duidelijk. Dat moeten ze respecteren”, aldus Azmani. Illustratief was dat CDA’er Van Toorenburg, D66’er Groothuizen en CU-Kamerlid Voordewind eensgezind uit het geheime overleg kwamen, terwijl Azmani binnen nog in overleg was met VVD-staatssecretaris Harbers (Asiel) over de ontstane patstelling.

Van Toorenburg (CDA) zegt dat er nog hoop is om er in de coalitie uit te komen. „We blijven altijd in gesprek.” Ook CU-fractieleider Segers weigert vooruit te lopen op klappen van het overleg. „Zolang er wordt gesproken ga ik niet speculeren over wat we doen als we er niet uitkomen. Ik heb goede hoop dat we het eens worden in de coalitie.”