OM eist 12 jaar cel tegen foute douanier

Volgens het Openbaar Ministerie bleek het voor V. kinderlijk eenvoudig om containers met drugs ongecontroleerd door te laten gaan. V. zou dat in ieder geval van 2011 tot 2015 op de afdeling Pre Arrival hebben gedaan, maar mogelijk zelfs eerder al. Hij werkte sinds 2001 bij de douane Rotterdam.

Naast de negentigduizend euro die opsporingsdienst Fiod aan hem linkt, zou een vriend volgens de Fiod nog eens bijna zeshonderdduizend euro voor hem in bewaring hebben gehad. V. liep tegen de lamp toen een vrachtwagenchauffeur werd ontvoerd en beroofd werd van zijn container met een lading ananassen. In de vracht zou een grote partij cocaïne hebben gezeten.

Curaçao

V. en zijn vrouw hadden volgens het OM een opvallend uitgavenpatroon. Ze deden uitgaven zonder dat de bankrekeningen mutaties lieten zien. De douanier wilde volgens justitie met het geld dat hij kreeg van criminelen een nieuw bestaan opbouwen op Curaçao.

De inmiddels ontslagen V. heeft altijd geweigerd om aan het onderzoek mee te werken. Zijn inmiddels veroordeelde collega Gerrit G. deed dat wel. Hij werd veroordeeld tot 14 jaar cel voor het faciliteren van smokkel via de haven.

Arrestaties

Uitgerekend in het weekend voorafgaand aan het proces tegen de Rotterdamse douanier Gert of ’Gertie’ V., zijn opnieuw douaniers opgepakt. Drie dertigers uit Den Haag, Rotterdam en Schiedam worden verdacht van witwassen. Bij de drie is ruim 150.000 euro aangetroffen. Ook nam de politie sieraden en horloges mee.

Douaniers waarschuwden maandag in deze krant dat de kans op meer lekken levensgroot is. De screening van nieuwe beambten stelt volgens de ervaren beambten bar weinig voor.