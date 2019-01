Extra inspecteurs speeltoestellen na fatale val jongetje

Het fatale ongeluk gebeurde eind 2015 in indoor-speelhal ‘Happy Days’ in Grootebroek. Al eerder werd vastgesteld dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nalatig is geweest. In september 2018 werd dat ook door de inspectiedienst erkend.

Door het onzorgvuldige toezicht van de toezichtautoriteit op dit bedrijf, is de ondernemer van de speelhal onvoldoende gewezen op zijn verantwoordelijkheid om een veilige speelsituatie in de speelhal te creëren. Daardoor kon het noodlottige ongeval plaatsvinden.

Onvoldoende adequaat

Na de erkenning van de aansprakelijheid hebben ministers Schouten en Bruins een onafhankelijk feitenonderzoek ingesteld. Het feitenonderzoek bevestigt de conclusie van de NVWA dat het toezicht door de NVWA ’onzorgvuldig’ is geweest. Zo werden inspecties ’soms niet tijdig en volledig uitgevoerd’ en ’schoten werkinstructies tekort’. Ook het aansturen van de inspecteurs was ’onvoldoende adequaat’.

De NVWA heeft na afronding van het onderzoek naar het ongeval een aantal verbeteringen doorgevoerd, zoals het sneller buiten gebruik stellen van speeltoestellen zonder geldig certificaat. Ook is er meer capaciteit vrijgemaakt voor het wegwerken van achterstanden bij de uitvoering en afhandeling van meldingen en herinspecties. De inspectiecapaciteit voor attracties en speeltoestellen wordt meer dan verdubbeld.

Gezien de groei van deze sector en de steeds complexere toestellen is er niet alleen meer toezicht nodig. Het ministerie van VWS komt daarom nog met aanvullende voorstellen om de veiligheid te verbeteren. Er wordt nog dit jaar gekeken of de eisen die bij de keuring van de toestellen gelden toereikend zijn, en of verantwoordelijkheden van de exploitant en verhuurder aangescherpt moeten worden. Ook kijkt VWS hoe ouders en huurders van speeltoestellen beter voorgelicht kunnen worden over de risico’s.