Iraanse journaliste in VS vrijgelaten

Journaliste en presentatrice Hashemi was eerder deze maand vastgezet nadat ze was aangekomen op een vliegveld bij St. Louis. Ze wilde daar volgens haar zoon een documentaire maken. Volgens CNN bleek later uit een rechtbankdocument dat de vrouw zelf niet is beschuldigd van strafbare feiten. De autoriteiten zagen haar als getuige, maar het is niet duidelijk om welke zaak het gaat.

De detentie van de journaliste zette de toch al slechte relatie tussen Washington en Teheran nog verder onder druk. De Iraanse regering reageerde verontwaardigd en had haar vrijlating geëist.

