Nieuwe verdachte aangehouden voor moord op Fries

Tot voor kort was de vrouw van Van Seggeren, de 34-jarige Jessica B., de enige verdachte in de zaak. Het Openbaar Ministerie maakte de tweede arrestatie donderdagmiddag bekend tijdens een pro forma-zitting bij de rechtbank in Leeuwarden.

Het lichaam van de man werd op de ochtend van zondag 9 juli 2017 met hoofdwonden aangetroffen in een weiland bij het Friese dorp De Westereen. Hij had de avond ervoor een muziekfestival bezocht.

Tijdens de niet inhoudelijke behandeling donderdag in haar zaak meldde het OM dat de ex, Patrick T., afgelopen donderdag is aangehouden in Duitsland. Volgens het OM heeft zich onlangs ook een nieuwe getuige gemeld in de zaak.

Duitsland

,,Die verklaarde in grote lijnen dat door verdachte tegen de getuige is gezegd dat zij betrokken was bij de moord en dat ze die heeft gepleegd samen met haar ex. Hij is daarna weer naar Duitsland gegaan”, zo zei officier van justitie Henk Mous. De weduwe heeft betrokkenheid bij de dood van haar man altijd ontkend.

T. werd eerder al eens gehoord als getuige in de zaak, omdat zijn naam opdook in chatgesprekken tussen de weduwe en hem. Toen had de man volgens de officier van justitie een alibi, omdat hij ten tijde van de dood van Van Seggeren aanwezig was bij een bruiloft. Nu blijkt dat echter niet te kloppen. ,,Dat huwelijk blijkt zes weken eerder te zijn geweest.”

Cel

De man zit voorlopig vast in Duitsland. Justitie wil dat de weduwe tot de inhoudelijke behandeling van de zaak vast blijft zitten. De nieuwe verklaring biedt daarvoor voldoende aanleiding. Eerder werd ook al eens de moeder van de weduwe aangehouden. Zij zit inmiddels niet meer vast.

