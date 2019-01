Kabinet beknot bij Brexit

In plaats van één jaar na de Brexit kan het kabinet een half jaar noodmaatregelen nemen. Ook moet het kabinet eventuele noodwetten binnen een week aan de Kamer voorleggen. Bovendien moet zwart op wit komen dat de zogeheten ’ministeriële regelingen’ nooit in strijd zijn met de grondwet.

Generaalsuniform

Hoewel nog steeds onduidelijk is op welke wijze de Britten op 29 maart de EU verlaten, bereidt het kabinet zich voor op een scheiding zonder afspraken. Onderdeel van die voorbereiding is de bevoegdheid van ministers om acuut maatregelen te kunnen nemen buiten het parlement en de Raad van State om. Op dit onderdeel van de Brexitwet kwam kritiek van wetenschappers en Kamerleden; er zouden te weinig waarborgen zijn dat het kabinet zijn speciale bevoegdheid niet zal oprekken. Er gingen al grappen rond over het Latijns-Amerikaanse generaalsuniform dat minister Blok (Buitenlandse Zaken) zich zou laten aanmeten. Met de aanscherping moet de Brexitwet acceptabel zijn, denken in elk geval de coalitiepartijen.

Voor transport- en handelsland Nederland zijn de gevolgen groot als er geen scheidingsakkoord komt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. De overheid bereidt zich voor op zoveel mogelijk scenario’s om de gevolgen van een ’no deal’ te kunnen opvangen. De grootste risico’s liggen bij de import van medicijnen en medische hulpmiddelen, bij handelsstromen en bij het verkeer via veerbootterminals.

Risicofestival

„Het is een risicofestival van details”, zegt CDA-kamerlid Omtzigt. Zo verlengt Nederland weliswaar de geldigheid van Britse paspoorten met vijftien maanden. „Maar als België dat niet doet, kan de Britse chauffeur dan niet meer van Nederland naar België rijden? Daar is niet goed over nagedacht. Bovendien: als we hier Britse paspoorten kunnen verlengen, kunnen we dan ook de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs helpen die nu al maanden wachten op verlenging van hun rijbewijs?”

Omdat de Britten met hun uittreden uit de EU ook uit de douane-unie stappen, leidt de Nederlandse douane, die niet alleen de Nederlandse grens maar straks ook de buitengrens van de EU moet controleren, bijna duizend extra medewerkers op. Daarmee zou er voldoende capaciteit moeten zijn om de ’eerste klap’ bij een harde Brexit te kunnen opvangen. Van de Nederlandse bedrijven is grofweg de helft met de Brexit bezig en heeft 23 procent voorzorgsmaatregelen genomen.