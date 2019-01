Politie rolt bende Marktplaatsoplichters op

De mannen boden hun waar via gehackte Marktplaatsaccounts aan. Oplichters kraken in zo’n geval het account van een verkoper die een betrouwbare reputatie heeft bij Marktplaats.

De zaak kwam aan het rollen toen een vrouw aangifte deed van betaalverzoekfraude. Zij bood operakaartjes te koop aan. Een ’koper’ haalde haar over een klein bedrag naar hem over te maken. Vervolgens verdwenen honderden euro’s van haar rekening. In die zaak hield de politie een 18-jarige verdachte aan. Deze man bleek deel uit te maken van een bende die grootschalig via Marktplaats mensen oplichtte. Een vrouw die via haar werk toegang had tot creditcardgegevens en deze doorspeelde is ook opgepakt.