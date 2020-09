Gouverneur: Trump heeft leger nodig om New York te bezoeken

Cuomo reageerde op een Twitterboodschap van Trump over het geweld en de plunderingen in steden die volgens hem door toedoen van Democratische bestuurders wetteloos zijn geworden. „Mijn regering zal alles doen wat mogelijk is om te voorkomen dat zwakke burgemeesters en wetteloze steden geld van de federale overheid krijgen terwijl anarchisten er levens en zaken ruïneren”, tekenden Amerikaanse media op.

In New York is het net als in veel steden erg onrustig sinds de dood van een zwarte verdachte 25 mei in Minneapolis door toedoen van een agent. De in diskrediet geraakte politie heeft mede door de vele protesten vaak niet genoeg mensen beschikbaar om plunderingen en andere misdaden te voorkomen.

In New York zijn volgens de plaatselijke politie bijvoorbeeld in juli veel meer misdaden gepleegd dan een jaar eerder. Het aantal schietpartijen steeg met 177 procent ten opzichte van juli 2019, het aantal moorden met bijna 60 procent, het aantal autodiefstallen met 53 procent en het aantal inbraken met 31 procent.

Volgens de laatste cijfers over augustus zijn er die maand 242 schietpartijen geteld en 53 moorden gepleegd. Dat is 166 procent en 47 procent meer dan in augustus 2019 (respectievelijk 91 schietpartijen en 36 moorden). In de eerste acht maanden van 2020 waren er 1014 incidenten met vuurwapens of schietpartijen in de stad, 87 procent meer dan in die periode in 2019.