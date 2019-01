Drukke vrijdagspits verwacht door ijzel en sneeuw

De boosdoener is een neerslaggebied dat vanaf vrijdag over Nederland trekt. Het uiterste westen van het land is aan het einde van de ochtend als eerste aan de beurt. De buien zullen daar vooral bestaan uit sneeuw. Het neerslaggebied trekt langzaam verder naar het oosten. In de provincies Friesland, Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant valt een paar uur lang sneeuw.

In de loop van de dag gaat de sneeuw over in regen en is er kans op ijzel. Omdat de wegen nog ijskoud zijn van het winterse weer van afgelopen dagen kan de regen aan het wegdek vastvriezen.