De Jonge stemt niet op CDA-lijsttrekker Hoekstra

Dat zegt de coronaminister maandagavond in Jinek. Van den Brink staat op nummer 22 op de kandidatenlijst van het CDA. „Een geweldige vent”, vindt De Jonge. „Ik kan maar één stem uitbrengen dus dat wordt Bart van den Brink.”

De uitspraak doet denken aan een actie van vertrekkend CDA-leider Ruud Lubbers in 1994. Lubbers zei toen dat hij niet op lijsttrekker Elco Brinkman ging stemmen, maar op Ernst Hirsch Ballin, die destijds op nummer 3 stond. Het kwam hem op veel kritiek te staan en legde een leiderschapscrisis bij het CDA bloot.

De Jonge wuift die gelijkenis weg en benadrukt dat er geen sprake is van onmin tussen hem en Hoekstra: „Integendeel.” Maar Van den Brink „verdient het om de Kamer in te gaan, daar zou iedereen van opknappen. Dat is de reden dat ik op Bart stem.”

Interne onvrede

De Jonge was tot eind vorig jaar zelf lijsttrekker van het CDA, nadat hij de lijsttrekkersverkiezingen in de zomer nipt won van publiekslieveling Pieter Omtzigt. In december besloot hij die taak neer te leggen, om zich te kunnen richten op zijn ministerschap en de coronapandemie. De Jonge lag toen al intern onder vuur bij het CDA, partijgenoten uitten anoniem hun onvrede over de combinatie van het lijsttrekkerschap en zijn ministerspost.

Overigens speelt dit niet alleen bij het CDA. Rob Jetten, de nummer 2 op de lijst van D66, gaf dit weekend ook aan niet op partijleider Sigrid Kaag te stemmen. Jetten bewaart zijn stem voor een partijgenoot die ’heel creatief’ campagne voert. Wie dat zal zijn, moet nog blijken.