’Ans Boersma klaagt Nederlandse staat aan’

Boersma werd vorige week Turkije uitgezet na een aantal informatieverzoeken van Nederland aan dat land. Ook zou Nederland daarbij gevoelige informatie over de journalist hebben gedeeld. Ze wordt in verband gebracht met een voormalig lid van Al-Nusra, een 32-jarige Syriër met wie ze in het verleden een relatie had.

„Ik ben nu een week hier en mijn leven staat helemaal op zijn kop. Ik wil mijn leven terug. Ik wil naar Turkije terug ook”, zegt ze tegen de NOS. De politie heeft haar verhoord omdat ze wordt verdacht van valsheid in geschrifte.

Volgens de NOS wil ze in een civiele zaak haar gelijk halen. „Ik heb niet het idee iets strafbaars te hebben gedaan”, aldus Boersma.

Het Financieele Dagblad, haar voornaamste werkgever, verbrak vrijdag de banden met de correspondent die gevestigd was in Istanboel. De krant neemt haar kwalijk dat ze een relatie die ze in 2015 met een Syirër had, niet heeft gemeld. De Syriër zou in zijn land van herkomst voor Jabhat al-Nusra hebben gevochten. Hij werd in oktober 2018 in Nederland opgepakt en zit sindsdien vast.

Later meer