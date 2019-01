13 jaar cel voor ex-president Janoekovitsj

Janoekovitsj zette in de periode dat hij aan de macht was (2010-2014) de deur open voor Rusland, zo luidde de aanklacht. De officier van justitie had vijftien jaar geëist.

Janoekovitsj wordt ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van honderden vreedzame betogers op het Maidan-plein. Vlak daarna vluchtte hij naar Rusland, van waaruit hij zijn proces sinds mei 2017 via een videoverbinding volgde. Hij heeft gezegd in beroep te gaan tegen de uitspraak. Janoekovitsj' opvolger Petro Porosjenko koos voor een pro-westerse koers.

