Man rijdt in op voetgangers in Noorwegen: één dode, twee gewonden

Zondagnacht reed de verdachte – een man tussen de dertig en veertig jaar – met zijn voertuig op de stoep. De man zou onder invloed van alcohol zijn geweest. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een ongeluk, of dat hij bewust op de voetgangers is ingereden.

Aanvankelijk ging de politie uit van kwade opzet, maar de advocaat van de verdachte, die kort na het misdrijf werd gearresteerd, zei dat haar cliënt onvoldoende besef had van wat er was gebeurd, en voor het geplande verhoor moest worden onderzocht. De man was al bekend bij de politie.

De politie bevestigde zondagochtend dat de man erg dronken was, en voorlopig niet kon worden ondervraagd. Vanwege de onduidelijke aard van het misdrijf werden in het hele land tijdelijk speciale veiligheidsmaatregelen afgekondigd.

De Noorse minister van Justitie Emilie Enger Mehl omschreef het incident als „tragisch”, en betuigde haar medeleven met de getroffenen.