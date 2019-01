Meer Aziatische koks welkom

De Aziatische eetgelegenheden in Nederland hebben al tijden moeite om goede koks te vinden die de gerechten kunnen maken zoals dat hoort. De populaire horecasector mocht daarom 1000 koks uit Azië hier laten werken op basis van een vergunning. Dat aantal wordt na klachten van de sector verruimd tot 1500.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) denkt hiermee het tekort aan goede chefs op te lossen. „De Aziatische horeca heeft een uitzonderingspositie, omdat zij gespecialiseerde koks nodig hebben die ze in Nederland niet kunnen vinden. Daarom kan de sector, zonder de gebruikelijke voorwaarden bij een tewerkstellingsvergunning, koks uit Azië aantrekken”, schrijft zijn ministerie in een persbericht. „Daar staat tegenover dat zij koks uit Nederland of de EU opleiden, zodat zij op den duur het specialistische werk kunnen overnemen.”

