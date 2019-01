Mijnwerkers begonnen met graven naar Julen

Ⓒ Hollandse Hoogte

Totalán - Het is zover in Totalán: De mijnwerkers zijn nu echt begonnen met hun werk: het graven van een tunnel op 73 meter diepte naar Julen toe. Dat bevestigen de autoriteiten. Om 15 uur hing de reddingsploeg de speciale lift in de ingang van de put. Even later groetten twee mijnwerkers, voor ze in de speciale lift plaatsnamen. Daarna waren ze nog een tijd bezig met het uitvoeren van veiligheidmaatregelen, en uiteindelijk zakte het eerste duo met de speciale lift de schacht in, die de afgelopen dagen voor de zoektocht naar Julen is gegraven.