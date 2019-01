Verblijf in terreurgebied strafbaar

Dat stelt minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vandaag in een wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voor. Het doel van de wet is vooral om te verkomen dat Nederlanders in die gebieden radicaliseren of dat ze betrokken raken bij terroristische misdrijven.

Het voorstel van de minister is een reactie op het gevaar dat ontstaat, als iemand terugkeert naar Nederland uit een strijdgebied dat in handen is van een terroristische organisatie. Het is al mogelijk om zogeheten ’uitreizigers’ naar Irak en Syrië te veroordelen, als ze betrokken zijn bij terreurclubs. Nieuw is dat verblijf op zichzelf nu ook al strafbaar wordt. De nieuwe wet is bovendien een stok achter de deur voor als in andere delen van de wereld door terroristen gedomineerde gebieden ontstaan.

Niet voor iedereen is een bezoek aan terreurgebied verboden, blijkt uit het wetsvoorstel. Journalisten, hulpverleners en leden van humanitaire organisaties mogen bijvoorbeeld wél verblijven in door terroristen gedomineerde plekken. Voorwaarde is dat er een legitieme reden moet zijn om de reis te maken. De regering wijst als dat nodig is ’verboden gebieden’ aan.

