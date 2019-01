Migratiewetenschappers kritisch over draai CDA

Onderzoeker Carolus Grütters van het Centrum van Migratierecht van de Radboud Universiteit vindt het moment waarop het CDA twijfelt aan het Nederlandse kinderpardon vreemd. „Ze beroepen zich op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, maar die uitspraak is al in juni vorig jaar gedaan.” De onderzoeker aan het Nijmeegse Centrum van Migratierecht vreest dan ook dat andere motieven een rol spelen. „Wat is de waarde van zo’n voorstel, in aanloop naar de verkiezingen?”

Grütters zegt dat de uitspraak van het Hof wel invloed kan hebben op hoe Nederland om moet gaan met hier gewortelde asielkinderen. Nu moeten die kinderen en hun ouders meewerken aan hun vertrek, dat is een eis om in aanmerking te komen voor het pardon. „De uitspraak van het Hof is dat er andere eisen gelden voor meewerken aan vertrek als je in een procedure zit.” De onderzoeker waarschuwt dat het Hof zulke uitspraken niet vrijblijvend doet. „Daarom begrijp ik het wel als er tijdelijk pas op de plaats wordt gemaakt met uitzettingen.”

Meewerkcriterium

Volgens universitair docent migratierecht Mark Klaassen gaat het CDA voorbij aan het echte probleem van het zogeheten meewerkcriterium in het kinderpardon: kinderen die de dupe worden van het gedrag van hun ouders, die volgens staatssecretaris Harbers (Asiel) onvoldoende hebben meegewerkt aan hun vertrek. „Kinderen komen in 90 procent van de gevallen niet in aanmerking voor een pardon door handelingen van de ouders, daar moet wat aan worden gedaan.” Bekend is dat asielprocedures regelmatig door ouders bewust worden gerekt en bemoeilijkt.

Het kinderpardon houdt de gemoederen in de coalitie nog wel even bezig. Donderdag overleggen specialisten van de coalitiepartijen weer. Staatssecretaris Harbers (Asiel) onderzoekt ondertussen of de uitspraak van het Europese Hof inderdaad aanleiding geeft om eigen beleid te veranderen. Aan een tijdelijke uitzetstop voor asielkinderen zegt hij niet te willen. „Ik voer beleid uit zoals het is.” Harbers kondigt aan tot aan het debat van volgende week geen in Nederland gewortelde asielkinderen uit te laten zetten. Dat is toeval, meldt hij. „Zulke uitzettingen staan tot en met eind volgende week niet gepland.”

