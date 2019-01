Zeilreis naar Groenland zaaide klimaattwijfels

Een reis naar Groenland in 2016 met zijn zeilschip De Dwinger legde bij Niek Sandmann de kiem voor zijn klimaattwijfels. Hij zag aan de oostkant van het eiland vijfhonderd kilometer gletsjers van honderd meter hoog. Ⓒ Niek Sandmann en EPA

Tijdens een zeilreis langs Groenland stuitte vastgoedbelegger Niek Sandmann op ’kolossale vragen’ waar de klimaatwetenschap geen eenduidig antwoord op heeft. De ondernemer is bevreesd dat Nederland zichzelf de armoede indraait met een peperduur maar ineffectief klimaatbeleid. „Leg elke metselaar en bijstandsmoeder de vraag voor of zij 150 euro per maand willen betalen aan symboolpolitiek.”