Defensie moet ontslagen inkoper weer terugnemen

De Centrale Raad voor Beroep (CRvB) heeft dit bepaald. Defensie ontsloeg de burgermedewerker omdat hij vanwege het aannemen van steekpenningen ongeschikt zou zijn voor zijn werk als inkoper. Dit gebeurde nadat het hem niet was gelukt intern een andere functie te vinden. Het ministerie van Defensie zegt niet te kunnen reageren omdat er nog wordt gestudeerd op de uitspraak.

Korting op Volkswagen

De man ontving een korting op een nieuwe Volkswagen van 236 euro. Die kreeg de voormalige verwerver nadat hij de dealer erom had gevraagd. VW-importeur Pon was de grootste commerciële partij in het corruptieschandaal. De strafrechter legde de defensiemedewerker vorig jaar een voorwaardelijke taakstraf van veertig uur op. Een militaire collega met dezelfde sanctie mocht wel in dienst blijven.

De CRvB stelt nu dat de staatssecretaris met twee maten heeft gemeten. Ze had volgens de raad meer moeten doen om de inkoper aan een andere baan binnen de krijgsmacht te helpen. Omdat dit onvoldoende is gebeurd vernietigt het orgaan het ontslagbesluit.

,,Waar het de advocaten in dit dossier van het begin af om te doen is geweest is de rechtsongelijkheid”, zegt de raadsman van de ex-inkoper Michael Ruperti. ,,Oud-minister Kamp kreeg navigatieschijfjes en korting van Pon en werd niet onderzocht door justitie. Mijn cliënt genoot minder voordeel en werd ontslagen. Het is goed dat die rechtsongelijkheid nu is vastgesteld.”