Brandweerman geschorst na bestelen oude vrouw

De brandweerman was volgens Het Parool met zijn ploeg, in uniform, boodschappen aan het doen toen het slachtoffer het geld per ongeluk liet vallen. De brandweerman zag dat, raapte het op en stak het geld in zijn zak. Het verhaal is bevestigd door beveiligingscamera’s.

Volgens de krant zal de brandweerman vermoedelijk worden ontslagen.

Het Openbaar Ministerie meldt dat de strafzaak ’voorwaardelijk’ is geseponeerd met een proeftijd van één jaar. De brandweerman heeft het geld aan het slachtoffer teruggegeven. Wat justitie betreft is de kous daarmee in strafrechtelijke zin af, mits de brandweerman niet opnieuw de fout in gaat.