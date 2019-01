Krikke zegt niets over afspraken met bouwers

De Haagse burgemeester Pauline Krikke nam in Scheveningen de schade op die was ontstaan door vonken van het grote vreugdevuur op het strand. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag weigert te zeggen op welke manier zij voorafgaand aan deze jaarwisseling nadere afspraken met de bouwers van de vreugdevuren heeft gemaakt. De oppositie in de gemeenteraad wilde weten of de afspraken - die volgens Krikke een aanvulling zijn op een basisovereenkomst uit 2016 - mondeling of schriftelijk zijn gemaakt.