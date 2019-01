Poetin zegt Maduro telefonisch steun toe

Rusland vindt in tegenstelling tot de VS dat de socialist Maduro de wettige president is van Venezuela. De Amerikanen noemen hem een dictator, die moet vertrekken. Woensdag presenteerde oppositieleider Juan Guaidó Márquez zich tijdens een massale demonstratie in hoofdstad Caracas als een voorlopig opvolger, die democratische verkiezingen gaat organiseren.

Het Witte Huis wil Maduro’s bronnen van inkomsten afsnijden en prijst de moed en plannen van Guaidó . Buitenlandminister Mike Pompeo riep de Latijns-Amerikaanse landen op hem te erkennen als interim-president in navolging van Brazilië, Colombia, de VS en Canada. Hij herhaalde dat de regering-Maduro „onwettig” is, „moreel failliet” en „ondemocratisch tot op het bot” en vroeg het Venezolaanse leger Guaidó te beschermen.

Ook Cuba en Mexico steunen Maduro

Behalve Rusland en Cuba heeft ook Mexico laten weten nog achter Maduro te staan. Daar kwam Turkije bij. President Recep Tayyip Erdogan zei de laatste ontwikkelingen in Venezuela onmogelijk te kunnen goedkeuren. Hij noemde de opmerkingen vanuit de VS van onder anderen Donald Trump „schokkend” en voegde eraan toe dat democratieën verkiezingsuitslagen dienen te respecteren. Erdogan denkt dat de Venezolanen Maduro zullen blijven steunen.

