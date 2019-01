Red de stamppot

Wintergroenten hebben het zwaar in Nederland Ⓒ Martin Mooij

Het gaat slecht met de Nederlandse winterkost. De oer-Hollandse stamppot raakt uit de gratie. Nederlanders willen het niet eten als de temperatuur niet onder nul is of kunnen het niet koken. „Ongelooflijk, als je weet dat echte Hollandse stamppot boerenkool of zuurkool op de Nederlandse Antillen juist razend populair is,” zegt de Nederlandse kok Werner Drent, die naar Aruba is verhuisd. „En zo moeilijk is het nou ook weer niet.”