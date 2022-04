Uitspraken De Jonge over wantrouwen rondom mondkapjesdeal schieten in verkeerde keelgat

De CDA-bewindsman overleefde een motie van wantrouwen die hij aan de broek kreeg omdat hij niet open en eerlijk over wat zijn aandeel was in de deal met Sywert van Lienden waarbij de Staat voor een fortuin de boot in ging.

Bekijk ook: De Jonge overleeft motie van wantrouwen

De Tweede Kamer voelde hem erover stevig aan de tand. De Jong erkende ook fouten gemaakt. Een dag later haalde hij plots uit. Hij vindt dat er in de politiek, en specifieker in de Tweede Kamer, te makkelijk ruimte wordt gemaakt voor wantrouwen en twijfels over iemands integriteit.

De oppositie schoot dat in het verkeerde keelgat. Klaver (GL) vindt dat hij gewoon zijn werk doet door de Jonge kritisch te bevragen. SP-Kamerlid Leijten vindt dat de CDA’er nog maar eens goed in de spiegel moet kijken . „Begrijp ik nu dat De Jonge het integer vindt om informatie achter te houden? En dat als je betrapt wordt, het integer is om woordenspelletjes te verkiezen boven de waarheid?”

In zijn wekelijkse persconferentie brak premier Rutte een lans voor de Kamer. Volgens hem is juist een van de taken van de Tweede Kamer om de regering ’wantrouwend te volgen’.