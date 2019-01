Schrik en afschuw in Sydney door barbecuestunt PETA

Foto ter illustratie. Ⓒ Unsplash

Sydney - Dierenextremisten van People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) hebben donderdag gezorgd voor schrik, afschuw en wellicht zelfs trauma door een ’stunt’ op klaarlichte dag. Ze vilden en grilden een levensechte speelgoedhond. Kinderen die langsliepen reageerden geschokt.