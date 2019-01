Canadese dief geeft telefoon en lunch terug, steelt auto

De vrouw was op weg naar haar werk toen ze zag dat er een botsing had plaatsgevonden tussen een pick-up en een schoolbus. De vrouw stapte uit om te vragen of ze hulp kon verlenen. Een van de bestuurders, een man, reageerde niet op haar. Daarom vroeg de vrouw het opnieuw. „Toen draaide hij zich om. Hij zei niets, maar hij leek te grommen.” De man liep naar de auto van de vrouw: „Toen wist ik dat er zeker iets niet in orde was.” De vrouw rende terug naar de auto.

Maar de man zette het ook op een rennen. Toen trok hij een wapen tevoorschijn, dus de vrouw stopte met rennen en hield haar handen in de lucht: „Ik had zoiets van ’Neem ’m maar!’” De man besloot de Outlander te stelen, maar niet voordat hij een aantal vragen stelde: „Zo vroeg hij of ik kinderen in de auto had. Toen vroeg hij of ik dingen in de auto had liggen die ik nodig had, zoals een telefoon. Ik zei ’Als je me in -20 graden Celcius achterlaat, wel ja’.” De man gaf haar haar telefoon, lunch en handtas.

De vrouw bedankte voor het teruggeven van haar spullen, waarna de man zijn excuses aanbood voor de diefstal. De Canadese antwoordde: ’Geen probleem’: „Ik denk dat ik zo reageerde omdat hij een pistool in mijn gezicht richtte.”

De politie is een zoektocht gestart naar het voertuig en de autodief.