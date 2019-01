Grieks Macedonië-debat loopt uit

Voorzitter Nikos Voutsis zei op tv dat liefst 205 afgevaardigden van de 300 zich hebben gemeld om hun zegje te doen over de naamwijziging van het buurland in Noord-Macedonië. Ⓒ AFP

ATHENE - Het debat in het Griekse parlement over het Macedonië-akkoord met Skopje is donderdag zodanig uitgelopen dat de stemming naar vrijdagmiddag is verschoven. Voorzitter Nikos Voutsis zei op tv dat liefst 205 afgevaardigden van de 300 zich hebben gemeld om hun zegje te doen over de naamwijziging van het buurland in Noord-Macedonië. Aan het eind van de middag was amper de helft aan de beurt gekomen.