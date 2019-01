Amerikaan heeft hulpalligator

Henney kreeg toestemming van zijn dokter gekregen om Wally, zoals het dier heet, in huis te halen. De man wilde geen medicatie gebruiken: „De dokter heeft geoordeeld dat het dier me helpt.”

Wally werd gered toen hij veertien maanden oud was. Het dier is nog in de groei. Volgens Henney kan Wally tot wel 4.80 meter lang worden. De hulpalligator deelt een leefruimte met een kleinere alligator, Scrappy. Katten? Daar is hij dan weer niet dol op.

De Amerikaan stelt dat zijn hulpalligator net een grote teddybeer is. Het koudbloedige dier houdt ervan om zijn snuit te laten rusten op Henney’s schoot en: „Hij vindt het lekker om te knuffelen.” Hoewel Joie Henney weet dat Wally een gevaarlijk dier kan zijn, is hij niet bang voor zijn huisdier: „Hij is net als een hond.”