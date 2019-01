TUI-toeristen al drie dagen vast op Curaçao

„Sinds 22 januari zitten deze passagiers van TUIfly vast op Curaçao en Bonaire vanwege een technisch probleem. De vlucht staat nu gepland om vrijdagavond rond tien uur te landen op Schiphol. Dit is de langste vluchtvertraging in zeven jaar”, aldus de ’vluchtvolggegevens’ in de computer van EUClaim.

De gedupeerde passagiers hebben volgens een woordvoerster recht op een vergoeding van €600, op grond van een Europese verordening. Ook moet TUI zorgen voor extra hotelovernachtingen en maaltijden op de Antillen.

’Heel vervelende vertraging’

TUI-manager Petra Kok geeft de overlast toe. „Een hele vervelende vertraging van onze vlucht OR368, veroorzaakt door een onderdeel aan het toestel dat niet goed functioneerde. Er is een technicus naar Curacao gestuurd en een vervangend onderdeel. Helaas was dit vooraf niet te voorzien. Dat betreuren wij, maar veiligheid gaat altijd voor.”

Het bedrijf zegt te zorgen voor onderdak en eten voor de gestrande reizigers, die zijn ondergebracht in Santa Barbara, Hilton en Konuku. „Zij zullen naar verwachting vrijdag naar Schiphol vertrekken en daar ’s avonds aankomen.”

TUI schrijft aan hen een update: „Het is niet gelukt om het vliegtuig eerder te repareren. De nieuwe vertrektijd is gepland op vrijdag 08:00 uur lokale tijd. Er is nog een nacht in het hotel voor u geregeld inclusief diner, ontbijt en lunch.”