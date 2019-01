Ex-gevangene Romano van der Dussen wil eerherstel van Spaanse justitie

Ex-gevangene Romano van der Dussen is terug in Nederland voor de première van de documentaire Ik heb het niet gedaan. Die vertelt over Van der Dussens strijd voor eerherstel. Hij zat bijn 12,5 jaar in een Spaanse cel voor aanrandingen die hij niet gepleegd zegt te hebben.

Ⓒ Foto Matty van Wijnbergen