’Veel burgemeesters laten veiligheid woning checken’

De veiligheidsscan is ingevoerd omdat steeds meer bestuurders last hebben van intimidatie en agressie. Volgens onderzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft 43 procent van de burgemeesters tussen mei 2017 en mei 2018 te maken gehad met agressie of bedreiging. Bekendste voorbeeld is de Haarlemse burgemeester Jos Wienen, die al geruime tijd is ondergedoken.

De ingevoerde veiligheidsscan is preventief. Voorheen werden er pas maatregelen genomen als er sprake was van bedreiging.