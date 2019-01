Is ’I MISS YOU’ onze Songfestivalinzending?

Ⓒ ANP Kippa

AMSTERDAM - Is het lied 'I Miss You' van Duncan Laurence de Nederlandse Songfestivalinzending? Donderdag werd een filmpje met een demo van het nummer hals over kop van YouTube af gehaald. Het viel Songfestivalfans op toen het populaire blog Wiwibloggs de link in het bericht over de Nederlandse artiest plaatste.