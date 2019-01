Pensioenproductie is Monnikenwerk

We pakten deze week flink uit met de stand van uw pensioen. Dat begint zo langzamerhand een jaarlijkse traditie te worden. Helaas is de boodschap de laatste jaren bepaald geen vrolijke. Het gaat niet zo goed met het pensioen van miljoenen Nederlanders. Dat staat al jaren stil en stilstand is in dit geval achteruitgang. En dan is er ook nog een reële kans dat er de komende jaren gekort moet worden.