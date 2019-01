De Kwestie: ’Banen Schiphol op zee’

Een vliegtuig van KLM stijgt op van Schiphol. Guus van Elkhuizen stelt voor alleen de start- en landingsbanen te verplaatsen en de bestaande infrastructuur op de luchthaven verder te behouden. Ⓒ ANP

Spanning rond de toekomst van Schiphol. Volgende week komt oud-minister Hans Alders met zijn advies aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur over verdere groei van de nationale luchthaven. Wethouder Guus Elkhuizen van de gemeente Nieuwkoop onder de rook van Schiphol heeft een dringende aanbeveling: maak de start- en landingsbanen in zee, dát is volgens hem de oplossing.