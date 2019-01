Politie brengt ’vergeten’ leerlingen thuis

Een aantal keer bracht de politie leerlingen thuis. Ⓒ DE TELEGRAAF

Utrecht - De afgelopen jaren is de politie in Utrecht drie keer ingeschakeld nadat een kind niet thuis was afgeleverd door een chauffeur van Connexxion, dat het leerlingenvervoer in de stad verzorgt. Dat blijkt uit een inventarisatie die op verzoek is verstrekt.