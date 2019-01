’Opnieuw om tafel om pensioenkortingen te voorkomen’

Dat is teneur van de reacties uit kabinet en coalitie op al het recente pensioennieuws. Fondsen staan er slecht voor en bonden kondigen acties aan vanwege kortingen die dreigen.

Volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) is het door het nieuws over de stand van zaken bij de pensioenfondsen ’urgenter’ geworden om het pensioenstelsel te hervormen. Over die hervorming kan een akkoord gesloten worden. Als dat gebeurt kan in elk geval een deel van de kortingen voorlopig voorkomen worden.

Dat de bonden nu actie willen voeren ’verbaast me niet’, zegt Koolmees. Hij wil graag met ze om de tafel. Maar de bonden vonden wat het kabinet bood eerder niet genoeg. „Ik heb wat mij betreft een heel goed bod neergelegd in november”, blijft de D66-minister volhouden. Of hij straks meer kan bieden bij een eventuele heropening van de gesprekken, of dat de druk op de bonden om akkoord te gaan vooral moet komen van de dreigende kortingen, daar zegt de bewindsman nu niks over.

Koolmees wil brede steun

Dat PvdA-leider Asscher in De Telegraaf aanbood om bij een ’goed bod’ aan tafel te komen en steun te verlenen, vindt Koolmees ’heel positief’. Hij wil namelijk brede steun voor een pensioenhervorming. „Dat is iets wat niet alleen voor dit kabinet relevant is.”

Ook in de coalitie valt nog steeds te horen dat de bonden een goed bod is gedaan waarmee een deel van de onduidelijkheid nu, weggenomen had kunnen worden. „Ze hebben zelf toen niet getekend. Dat is erg jammer want dan hadden we deze onvrede kunnen voorkomen”, zegt VVD-fractievoorzitter Dijkhoff.

Koolmees komt binnenkort met een brief waarin hij volgens ingewijden nog eens uiteen zal zetten waarom hij dit jaar alsnog een pensioenhervorming hoopt te bereiken. De kortingen die dreigen zal hij naar verluidt gebruiken als drukmiddel richting de bonden. Dat probleem gaat het kabinet niet eenzijdig oplossen, valt ook in de coalitie te horen.

Kortingen voorkomen

In de oppositie wil men echter wel dat het kabinet zelf al kortingen voorkomt. Bijvoorbeeld door de zogenoemde rekenrente aan te passen waardoor de toekomstige oorlogskas van fondsen op papier meer waard wordt en ze nu nog niet hoeven te snijden in uitkeringen. Minister Koolmees wil daar echter niet aan. „Ik ben verantwoordelijk voor alle gepensioneerden”, zegt hij. Ook voor de mensen die die status nog moeten bereiken en niet willen dat er meer geld uit de pensioenkas is gehaald dan verantwoord was, legt de bewindsman uit.