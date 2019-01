Balie-directeur verbijsterd over opduiken jihadi

Ⓒ ANP

Amsterdam - De man die in hartje Amsterdam paniek veroorzaakte omdat hij als IS-strijder werd aangewezen, zat volgens justitie zeer hoog in de boom bij terreurgroepen. „Hij was een emir”, verklaart ook een van de Syrische vluchtelingen die zich doodschrok in De Balie. „Hij was een hoge officier. Gevaarlijk en slim.”