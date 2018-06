Ouders Joey in Turkije voor identificatie

De gemeente Haaksbergen heeft de ouders geholpen bij het organiseren van de reis. Het gemeentebestuur heeft een speciaal bijstandsfonds bereid gevonden de kosten te dragen voor de ouders en de broer. De gemeente zelf betaalt de reis niet, zegt een woordvoerder.

Doodsoorzaak onduidelijk

Maandag werd een stoffelijk overschot gevonden, vermoedelijk het lichaam van Hoffmann, die sinds 8 juli werd vermist. Het lichaam lag in een droge rivierbedding in onherbergzaam terrein. Het is nog steeds niet duidelijk waaraan Hoffmann is overleden.

Het lijk ligt in een mortuarium in de stad Adana.