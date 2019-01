Ongeloof over jonge brute overvallers Coop

Een van de overvallers staat op beeld met een groot mes. Ⓒ De Telegraaf

Ridderkerk - Rondom het Vlietplein in Ridderkerk is de verbijstering enorm, nu twee jongens van 15 en 16 jaar worden verdacht van de brute roofoverval op supermarkt Coop. De 40-jarieg winkelmanager werd in zijn borst gestoken en raakte ernstig gewond.