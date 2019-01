Homoseksuele politicus ontvlucht Brazilië

De linkse politicus verwijt president Jair Bolsonaro dat het geweld in Brazilië onder zijn leiding is toegenomen, meldt de BBC. De rechts-populistische Bolsonaro beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne juist corruptie en misdaad in het land aan te pakken, maar liet zich ook laatdunkend uit over onder meer vrouwen, homo's en zwarten.

De 44-jarige Wyllys, die bekendheid verwierf door de Braziliaanse versie van Big Brother te winnen, staat zijn zetel af. Hij wordt opgevolgd door David Miranda, die ook openlijk homoseksueel is.