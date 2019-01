Mijnwerkers naderen Julen: nog 2,3 meter te gaan

De ouders van het 2-jarige jochie Julen Rosello wachten in spanning af terwijl de eliteploeg met mijnwerkers zich een weg hakt naar de put waar hun zoontje in zit. Ⓒ AFP

Totalán - De mijnwerkers die zoeken naar het peutertje Julen in de put in Totalán, hebben ruim anderhalf meter uitgegraven, van de 3,8 meter die ze in totaal moeten afleggen, dat bevestigen de Spaanse autoriteiten.