Topfunctionaris Florida weg om halloweenoutfit

De krant Tallahassee Democrat had de hand gelegd op de foto’s uit 2005. Te zien is dat de witte Ertel zijn gezicht zwart heeft geschminkt en een shirt draagt met het opschrift „slachtoffer van Katrina.” Die storm had enkele maanden eerder grote verwoestingen aangericht in de stad New Orleans en aan meer dan 1800 mensen het leven gekost.

De Tallahassee Democrat had de foto’s laten zien aan medewerkers van de gouverneur. Die maakte ongeveer twee uur later bekend dat Ertel ontslag had genomen als Secretary of State, een functie die hij pas enkele weken bekleedde. „Het is spijtig. Hij heeft veel goed werk gedaan”, zei gouverneur Ron DeSantis later op een persconferentie.