Celstraf geëist tegen verdachte (23) die studente ROC neerstak

Alleen de vrouwelijke verdachte is op de zitting verschenen. De tweede verdachte is volgens zijn advocaat ziek. Zijn zaak wordt vandaag wel gewoon behandeld. Het slachtoffer eist 5000 euro schadevergoeding. Ze zegt door het steekincident onder meer aan een depressie te lijden.

Het Openbaar Ministerie verdenkt Anysa D. en Wessel N. van poging tot doodslag. Het vrouwelijke slachtoffer werd bijna twee jaar geleden in haar borst, rug en oksel gestoken. Ook werd ze aan haar haren getrokken en geschopt en geslagen. Het slachtoffer liep onder meer een klaplong op. „Potentieel levensgevaarlijk letsel”, aldus de rechter vrijdag.

’Zwart gat’

De twee leerlingen blijken al langere tijd ruzie met elkaar te hebben. Volgens Anysa D. werden er geregeld nare opmerkingen tegen haar gemaakt. Maar wat er precies gebeurde toen het volledig uit de hand liep, weet D. niet meer, zegt ze. „Ik heb een zwart gat in mijn geheugen.” Wat ze alleen wel weet is dat ze niet met een mes gestoken heeft. Eerder verklaarde ze tegenover de politie mogelijk een pen als steekwapen te hebben gebruikt.

Diverse getuigen verklaren dat er al bloed was gezien toen beiden op de grond lagen. D. vermoedt dat ze haar hoofd had gestoten. Niemand heeft een wapen gezien. Uit politieonderzoek is gebleken dat er een ’scherprandig voorwerp’ is gebruikt. Het steken moet volgens de Officier van Justitie gebeurd zijn toen de twee jonge vrouwen in gevecht waren. Niemand kan dat echter bevestigen.

Vijftien maanden cel

De poging tot doodslag is voor verdachte D. te bewijzen, aldus de Officier van Justitie. Voor Wessel N. is dat niet het geval. Hij wordt daarom mogelijk volledig vrijgesproken. Anysa D. hangt vijftien maanden celstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk boven het hoofd. De twee verdachten zijn na het incident van school gestuurd. D. deed de opleiding detailhandel.

Haar advocaat vraagt de rechtbank ook D. volledig vrij te spreken. „Alles in deze zaak is onduidelijk.” Bovendien zou het slachtoffer eerder hebben verklaard dat zij het gevecht mogelijk is begonnen en dat ze agressief overkwam.

Verdachte D. krijgt in de rechtbank het laatste woord: „Ik ben de laatste om iemand pijn te doen.” De uitspraak is 8 februari om 13.00 uur.