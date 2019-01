Tot 3 cm sneeuw: drukke spits verwacht

Vooral het noorden en noordoosten zullen worden verblijd/getroffen door sneeuwvlokken. Elders in het land valt flink wat regen, en ook daar zal het verkeer hinder van hebben, zo meldt Weerplaza.

In het zuiden, midden en westen zal winterse neerslag snel overgaan in regen als zachte lucht ons land binnendringt. In het oosten en noordoosten geeft de winterkou zich niet zomaar gewonnen.

Daar kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. Tegen de avond moet ook de koude lucht in het oosten en noordoosten zich gewonnen geven en dan valt ook daar uiteindelijk regen. De kans op ijzel neemt dan wel weer toe.

In het westen, midden en zuiden valt tijdens de spits weliswaar geen sneeuw, maar kan het druk worden door regenval. Ook moet er overal in het land rekening worden gehouden met gladheid door opvriezen van nat wegdek door een koude ondergrond. Dit gebeurt echter zeer lokaal en vooral op de plaatsen waar het de afgelopen dagen het koudst is geweest.

Toch nog schaatsen

Vrijdag kan nog op veel plaatsen op ondergelopen skeelerbanen en ondiepe schaatsbanen worden geschaatst, maar vanaf de middag is het over en uit met de schaatspret.

De temperatuur loopt uiteindelijk overal op tot boven nul en (natte) sneeuw en regen zullen de ijsvloeren zeer snel slecht worden.

Ook in het weekend valt nu en dan regen bij temperaturen tussen 5 en lokaal soms 8 graden. Zondag kan het later op de dag vooral aan zee ook onstuimig worden met veel wind.