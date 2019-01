’Brute asielzoeker’ ontkent verkrachting meisje (13)

LIVE – Verslaggever André Spaansen is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel.

Vandaag verschijnen vier verdachten op zitting. De oom van het meisje regelde de seks via advertenties. Zij moest alles filmen. De eerste verdachte van vrijdag, een 28-jarige man afkomstig uit Oman, zou het meisje in een bos bij Beerta hebben vastgebonden en verkracht. Hij stond in de telefoon van het meisje als ’brute asielzoeker’.

Het meisje zou de videobeelden van de seks zelf hebben opgenomen, en daarna verstuurd naar de telefoon die aan de verdachte wordt gelinkt. Op de beelden zouden ’wurgbewegingen’ te zien zijn en wordt het meisje aan het haar getrokken. Het gaat er hevig aan toe.

Ook werd op enig moment een seksueel ’wensenlijstje’ verstuurd door de verdachte. Dat wensenlijstje komt overeen met de videobeelden, stelt het Openbaar Ministerie. „Gezien wat we zien op deze beelden, doet ’brute asielzoeker’ zijn naam eer aan.”

’Iemand anders’

De verdachte ontkent. Chatberichten naar het meisje, afkomstig van een nummer dat volgens een getuige van de man is, moeten door een ander zijn gestuurd, beweert hij. Hij herkent het nummer en de getuige niet.

Voor het Openbaar Ministerie (OM) is het bewijs overtuigend. Zo is de man te zien in video’s, inclusief zijn opvallende ring. Het OM eiste tegen hem 30 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk.

Het verweer van de advocaat werd door justitie van tafel geveegd. Ook dat hij niet zou weten dat het om een 13-jarig meisje ging, maakt voor het OM weinig uit; het verschil tussen uitgebuit 15-jarig meisje en man van 25 is te groot, zo stelt de officier van justitie. „En seks in de buitenlucht, uiterst gewelddadig... Het staat boven iedere twijfel verheven dat dit buiten normen valt.”

Andere verdachten: we wisten leeftijd niet

Vier mannen die donderdag in de rechtbank in Groningen verschenen, hebben wel bekend dat zij seks hadden met het slachtoffer. Zij zeiden dat ze dachten dat het meisje 18 of 19 was.„Zelfs als ze zegt dat ze 18 is, moet u dat checken. Vraag maar een ID”, zo luidde het antwoord. „Minderjarig blijft minderjarig.”

